Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü maçının son antrenmanı öncesinde futbolculanrıyla yarım saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Ankaragücü maçını kazanmak zorunda olduklarını söyleyen tecrübeli teknik adam yeni bir başlangıca vurgu yaptı.
- Spor
- 21.09.2019
- Gazete
Fenerbahçe'de Ersun Yanal futbolcularına seslendi: Ayağa kalkın beyler yeniden başlıyoruz
Dünkü idman öncesi futbolcularıyla toplantı yapan Yanal, “Matem tutacak vaktimiz yok. Ayağa kalkalım. Ankaragücü maçıyla yeni bir galibiyet serisi istiyorum” dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü maçının son antrenmanı öncesinde futbolculanrıyla yarım saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Ankaragücü maçını kazanmak zorunda olduklarını söyleyen tecrübeli teknik adam yeni bir başlangıca vurgu yaptı.
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