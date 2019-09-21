Fenerabahçe'nin kural hatası başvurusunda kritik gün salı!

maçında kural hatası olduğuna dairpozisyon için perşembe günü yaptığı başvurunun ardından süreç hızlı bir şekilde ilerliyor.salı günüpozisyon için kararını dinleyeceği bildirildi.aynı zamandadagörüş alacak.futbol oyun kurallarını belirleyen ve değiştiren kuruluş olarak biliniyor. Tüm karar ve görüşleri alacak olanmaçın tekrar edilip edilmemesi konusunda son kararı kendisi belirleyecek.