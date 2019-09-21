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Fenerabahçe'nin kural hatası başvurusunda kritik gün salı!

’nin kural hatası başvurusunu değerlendirecek olan , salı günü ’den fikrini alacak. TFF aynı zamanda IFAB’dan da görüş alacak. Maçla ilgili son kararı TFF verecek...

En kritik gün salı!
Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kural hatası olduğuna dair 2 pozisyon için perşembe günü yaptığı başvurunun ardından süreç hızlı bir şekilde ilerliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun salı günü MHK'den (Merkez Hakim Kurulu) 2 pozisyon için kararını dinleyeceği bildirildi. TFF aynı zamanda IFAB'dan da (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu" görüş alacak. IFAB, futbol oyun kurallarını belirleyen ve değiştiren kuruluş olarak biliniyor. Tüm karar ve görüşleri alacak olan TFF maçın tekrar edilip edilmemesi konusunda son kararı kendisi belirleyecek.

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