Fırtına'nın teknik patronu Ünal Karaman, Getafe yenilgisi sonrası ilginç açıklamalarda bulundu. Eksiklerin oyunlarını olumsuz etkilediğini söyleyen Karaman, "Belki geçen seneye oranla sıkıcı bir oyun oynayacağız ama transfer dönemine kadar sonuca odaklı gideceğiz" diye konuştu. Karaman, Sturridge'nin ne zaman hazır olacağına dair bir soruya ise şöyle cevap verdi: "Biz antrenmanı yapmaya devam edeceğiz ne zaman hazır olduğunu hep beraber göreceğiz. Eksiklileri var biraz daha güçlenmesi lazım."







150 TARAFTAR DESTEK VERDİ

Madrid'e gelen yaklaşık 150 kadar Trabzonspor taraftarı maçın başlamasından 1,5 saat önce stada alınırken, hiçbir sorun yaşanmadığı bildirildi.







BASEL FARKLI KAZANDI

Trabzonspor'un da yer aldığı Grubu'ndaki diğer maçta Basel sahasında Krasnodar'ı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Basel'in maçtaki gollerini Kevin Bua (2) Okafor, Zuffi, Vilhena (kendi kalesine) kaydetti.



TRABZON'A PARA CEZASI GELDİ

Trabzonspor'a G.Birliği maçı sonrasında resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı ifadeler bulunması sebebiyle PFDK tarafından 100 bin TL para cezası verildi. Başkan yardımcısı Ertuğrul Dogan'a ise aynı sebeptendolayı 40 bin TL para cezası ve 60 gün hak mahkumiyeti geldi.





