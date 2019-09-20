Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava ile oynanan maç sonrası bireysel hatalardan dert yandı. Avcı'nın maç sonuç açıklamalar şöyle: "Değerlendirilecek bir şey yok. Sistem, organizasyon, takım savunmasında hata... Bunun açıklaması yok "
BU SEVİYE HATALARI KALDIRMAZ
"Sahada toplamda 7 tane yeni transfer vardı. Bireysel performansla, bir arada oynamamayla bu kadar pozisyon vermenin alakası olduğunu düşünmüyorum. Bu seviye bu hataları kaldırmaz"
KENDİMİZİ SORGULAYACAĞIZ
"Yarından (bugün) itibaren daha sağlıklı düşünerek, neler yapabileceğimize karar vereceğiz. Kendimizi ve oyuncuları sorgulayacağız. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz"
NE YAPTIN KARIUS!
Kartal'ın kalecisi Karius, dün yenilen ilk golde hatalı bir çıkış yapıp takım arkadaşı Rebecho ile çarpıştı. Yenilen ilk golde büyük hatası olan Karius, rakibin ikinci golünde de kapattığı köşeden topu ağlarında gördü.
HAYAL KIRIKLIĞI
Son dakikalarda yenen iki golle Bratislava'ya 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta futbolcular, maç sonunda büyük üzüntü yaşadı. Atiba, karşılaşma bitiminde, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bir an önce bu kötü sonuçlara son vermeliyiz" dedi.
ESTON HAKEME PENALTI İSYANI
37'de Ljajic'in yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaşlılar penaltı bekledi. Hakem devam dedi.
SADECE ÇOCUKLAR İZLEDİ
Dün geceki maçı Slovan Bratislava'nın cezası nedeniyle sadece 14 yaş altı çocuklar takip etti. Maç önc-e si Beşiktaşlı futbolcular çocuk taraftarlara çiçek verdi.
Seyircisiz oynama cezası nedeniyle Slovan Bratislava'nın taraftarları karşılaşmada yer almadı. UEFA'nın kararı doğrultusunda ev sahibi takımın 14 yaş altındaki çocuk taraftarları müsabakayı statta izledi. Beşiktaşlı futbolcular, maçtan önce tribünlerdeki yerlerini alan çocuklara çiçek verdi. Beşiktaşlı taraftarlar da tribündeki yerlenini aldı.
ELNENY'YE 3 MAÇ CEZA
Gazişehir maçında direkt kırmızı kart gören Beşiktaşlı Elneny'ye PFDK, 3 maç ceza verdi. Kurul, Elneny ile birlikte aynı pozisyonda kırmızı kart gören Gazişehirli Kayode'ye de 3 maç ceza verdi.
BU SEVİYE HATALARI KALDIRMAZ
"Sahada toplamda 7 tane yeni transfer vardı. Bireysel performansla, bir arada oynamamayla bu kadar pozisyon vermenin alakası olduğunu düşünmüyorum. Bu seviye bu hataları kaldırmaz"
KENDİMİZİ SORGULAYACAĞIZ
"Yarından (bugün) itibaren daha sağlıklı düşünerek, neler yapabileceğimize karar vereceğiz. Kendimizi ve oyuncuları sorgulayacağız. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz"
NE YAPTIN KARIUS!
Kartal'ın kalecisi Karius, dün yenilen ilk golde hatalı bir çıkış yapıp takım arkadaşı Rebecho ile çarpıştı. Yenilen ilk golde büyük hatası olan Karius, rakibin ikinci golünde de kapattığı köşeden topu ağlarında gördü.
HAYAL KIRIKLIĞI
Son dakikalarda yenen iki golle Bratislava'ya 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta futbolcular, maç sonunda büyük üzüntü yaşadı. Atiba, karşılaşma bitiminde, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bir an önce bu kötü sonuçlara son vermeliyiz" dedi.
ESTON HAKEME PENALTI İSYANI
37'de Ljajic'in yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaşlılar penaltı bekledi. Hakem devam dedi.
SADECE ÇOCUKLAR İZLEDİ
Dün geceki maçı Slovan Bratislava'nın cezası nedeniyle sadece 14 yaş altı çocuklar takip etti. Maç önc-e si Beşiktaşlı futbolcular çocuk taraftarlara çiçek verdi.
Seyircisiz oynama cezası nedeniyle Slovan Bratislava'nın taraftarları karşılaşmada yer almadı. UEFA'nın kararı doğrultusunda ev sahibi takımın 14 yaş altındaki çocuk taraftarları müsabakayı statta izledi. Beşiktaşlı futbolcular, maçtan önce tribünlerdeki yerlerini alan çocuklara çiçek verdi. Beşiktaşlı taraftarlar da tribündeki yerlenini aldı.
ELNENY'YE 3 MAÇ CEZA
Gazişehir maçında direkt kırmızı kart gören Beşiktaşlı Elneny'ye PFDK, 3 maç ceza verdi. Kurul, Elneny ile birlikte aynı pozisyonda kırmızı kart gören Gazişehirli Kayode'ye de 3 maç ceza verdi.
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