Başakşehir Roma’da yandı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında Medipol Başakşehir, konuk olduğu İtalyan temsilcisi Roma'ya 4-0 mağlup oldu. 42. dakikada Roma öne geçti. Dzeko pasında solda topla buluşan Spinazzola'nın içeri ortaladığı topa ters müdahale eden Caiçara, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0
BAŞAKŞEHİR DİRENEMEDİ
57'de sol kanattan gelişen Roma atağında Zaniolo, Mehmet Topal'ı çalımlayarak geçtikten sonra Mert Günok ile karşı karşıya pozisyondayken altıpas üzerindeki Dzeko'ya topu çıkardı. Edin Dzeko da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0. 71'de Zaniolo da sol ayakla yaptığı plase vuruşla topu Mert'in sağından ağlara gönderdi: 3-0. 90+3. dakikada sol kanattan Medipol Başakşehir ceza sahasına giren Justin Kluivert, rakibi Caiçara'yı ekarte ederek çektiği şutta topu filelere gitti: 4-0
Okan Buruk'un yaptığı değişiklikler Başakşehir'e çare olamadı.
ŞENOL GÜNEŞ DE MAÇI TAKİP ETTİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş, Brugge-G.Saray maçının ardından Roma-Başakşehir maçını da tribünden takip etti.
BAŞAKŞEHİR DİRENEMEDİ
57'de sol kanattan gelişen Roma atağında Zaniolo, Mehmet Topal'ı çalımlayarak geçtikten sonra Mert Günok ile karşı karşıya pozisyondayken altıpas üzerindeki Dzeko'ya topu çıkardı. Edin Dzeko da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0. 71'de Zaniolo da sol ayakla yaptığı plase vuruşla topu Mert'in sağından ağlara gönderdi: 3-0. 90+3. dakikada sol kanattan Medipol Başakşehir ceza sahasına giren Justin Kluivert, rakibi Caiçara'yı ekarte ederek çektiği şutta topu filelere gitti: 4-0
Okan Buruk'un yaptığı değişiklikler Başakşehir'e çare olamadı.
ŞENOL GÜNEŞ DE MAÇI TAKİP ETTİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş, Brugge-G.Saray maçının ardından Roma-Başakşehir maçını da tribünden takip etti.
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