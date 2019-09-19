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  • 19.09.2019 14:38
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 14:42

maçı hangi kanalda? 2019 UEFA Avrupa Ligi ne zaman, saat kaçta?

maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alan temsilcimiz Trabzonspor, grubun ilk maçında İspanya temsilcisi Getafe'ye konuk olacak. Trabzonspor, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak İspanya şanssızlığına son vermek istiyor. Peki, hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Getafe-Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Getafe Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başladı. UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Getafe ile deplasmanda karşıacak Trabzonspor'da hedef galibiyet. İspanya takımlarına karşı şansı yaver gitmeyen Trabzonspor, bu karşılaşmadan iyi sonuçla ayrılarak bu şanssızlığa son vermek istiyor. Peki, Getafe Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

GETAFE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Getafe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Getafe Trabzonspor maçı bugün Türkiye saati ile 19.55'te başlayaca. Coliseum Alfonso Perez Stadı'ndaki karşılaşmayı, Slovenya Futbol Federasyonundan Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes, Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi olmak üzere 6 futbolcu forma giyemeyecek.

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