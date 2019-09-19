Galatasaray Futbol Takımı'nın kaptanı Selçuk İnan ile Cemre İnan çiftinin kız bebeği dünyaya geldi. Doğum, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde 19 Eylül 2019 Perşembe günü saat 09:38'de gerçekleşti. Acıbadem Maslak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Perinatolog Prof. Dr. İbrahim Bildirici 3 kilo 165 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.