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  • 19.09.2019 15:51
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 15:51

baba oldu

'ın 34 yaşındaki tecrübeli kaptanı babalık sevinci yaşıyor. Sarı kırmızılı yıldızın eşi , Maslak'taki özel bir hastanede gerçekleşen doğumun ardından bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Selçuk İnan'ın mutlu günü

Futbol Takımı'nın kaptanı ile çiftinin kız bebeği dünyaya geldi. Doğum, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde 19 Eylül 2019 Perşembe günü saat 09:38'de gerçekleşti. Acıbadem Maslak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Perinatolog Prof. Dr. İbrahim Bildirici 3 kilo 165 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

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