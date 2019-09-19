Bugün UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş, Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile karşı karşıya geliyor. Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın alacağı puanlar ülke puanı için önem taşıyor. Karşılaşma öncesinde taraftarlar maçla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı...

SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu Slovan Bratislava Beşiktaş maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Slovan Bratislava Beşiktaş mücadelesi beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.