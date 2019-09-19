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  • Son Güncelleme: 20.09.2019 00:01

Beşiktaş Avrupa'da sahneye çıkıyor! Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Temsilcimiz Beşiktaş bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında deplasmanda Slovakya ekibi 'ya konuk oluyor. Maç öncesinde futbolseverler hangi kanalda yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte karşılaşmaya dair bilgiler...

Slovan Bratislava Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Bugün UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş, Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile karşı karşıya geliyor. Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın alacağı puanlar ülke puanı için önem taşıyor. Karşılaşma öncesinde taraftarlar maçla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı...

SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu Slovan Bratislava Beşiktaş maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Slovan Bratislava Beşiktaş mücadelesi beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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