Başkan Erdoğan'dan Şaziye Erdoğan'a tebrik

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan milli halterci Şaziye Erdoğan'ı telefonla aradı.
Görüşmede, Şaziye Erdoğan'ın dünya şampiyonluğunu kazanması, Tayland'da Türk bayrağını dalgalandırması ve İstiklal Marşı'nı okutmasından dolayı gurur duyduğunu ifade eden Erdoğan, milli haltercinin başarılarının devamını diledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.