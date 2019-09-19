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  • 19.09.2019 21:19
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 21:19

Başkan Erdoğan'dan Şaziye Erdoğan'a tebrik

Türkiye Cumhurbaşkanı , Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada ve toplamda kazanarak, dünya şampiyonu olan milli halterci Şaziye Erdoğan'ı tebrik etti.

Başkan Erdoğan'dan Şaziye Erdoğan'a tebrik

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, kazanarak dünya şampiyonu olan milli halterci Şaziye Erdoğan'ı telefonla aradı.

Görüşmede, Şaziye Erdoğan'ın dünya şampiyonluğunu kazanması, Tayland'da Türk bayrağını dalgalandırması ve İstiklal Marşı'nı okutmasından dolayı gurur duyduğunu ifade eden Erdoğan, milli haltercinin başarılarının devamını diledi.



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