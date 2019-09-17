Getafe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Futbolseverler büyük bir heyecanla bu soruya yanıt arıyor. Trabzonspro bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkacak. Temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda İspanyol ekibi Getafe'ye konuk olacak. Maç öncesinde taraftarlar arama motorlarında Getafe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Getafe Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...

GETAFE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu Getafe Trabzonspor maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak.