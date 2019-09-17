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4. kez dünya şampiyonu olmak için mindere çıkıyor

Yarı finalde Alman Popp’u 4-1 yenen Dünya Şampiyonası’nda finale yükseldi. Kayaalp altın için bugün Kübalı Oscar Pino ile karşılaşacak...

Rıza eze eze finalde

KAZAKİSTAN'DA düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda adını finale yazdırdı. Rıza Kayaalp, 3 güreşçiyi yendikten sonra grekoromen stil 130 kilo yarı finalinde Alman Eduard Popp'u 4-1 yenerek finale yükseldi.

Daha önce üç kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi, bugün finalde Kübalı Oscar Pino Hinds ile altın madalya mücadelesi verecek.

CENK İLDEM'DEN BRONZ
Grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden Cenk İldem ise, Gürcü Giorgi Melia'yı 4-1 yenerek bronz madalya kazandı.

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