KAZAKİSTAN'DA düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda adını finale yazdırdı. Rıza Kayaalp, 3 güreşçiyi yendikten sonra grekoromen stil 130 kilo yarı finalinde Alman Eduard Popp'u 4-1 yenerek finale yükseldi.

Daha önce üç kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi, bugün finalde Kübalı Oscar Pino Hinds ile altın madalya mücadelesi verecek.

CENK İLDEM'DEN BRONZ

Grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden Cenk İldem ise, Gürcü Giorgi Melia'yı 4-1 yenerek bronz madalya kazandı.