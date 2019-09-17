Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, önceki gün İngiltere'de bir TV programına katıldı. 2005'te 52 yaşındayken siroz hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren babası Jose Dinis Aveiro'ya yer aldığı görüntüleri izleyen Ronaldo, duygusal anlar yaşadı. Görüntüleri izlerken gözyaşlarına hakim olamayan tecrübeli futbolcu, "Röportajın eğlenceli olacağını düşünüyordum, ağlamayı beklemiyordum. Bu görüntüleri daha önce görmemiştim. Aileme göstermek için bu görüntüleri sizden almalıyım. Babam genç yaşta öldü ve hiçbir şey göremedi. Babamı yüzde yüz tanıma fırsatım olmadı. Alkolikti. Onunla asla normal bir konuşma yapamadım" dedi.
- Spor
- 17.09.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.