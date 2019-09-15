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Erzurum’a Keçiören darbesi

1.Ligi'nde iddialı ekiplerden biri olan Erzurumspor, başkent deplasmanında 'ne mağlup olarak ağır bir yara aldı. Karşılaşmanın ilk devresi karşılıklı ataklarla geçerken gol sesi çıkmadı. Devre 0-0 berabere sonuçlandı. 2. devreye baskılı başlayan Keçiörengücü 50. dakikada Erdi'nin attığı golle öne geçti. Bu dakikadan sonra skoru koruyan Keçiörengücü maçı 1-0 kazandı.

Erzurum’a Keçiören darbesi
TFF 1.Ligi'nde iddialı ekiplerden biri olan Erzurumspor, başkent deplasmanında Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olarak ağır bir yara aldı. Karşılaşmanın ilk devresi karşılıklı ataklarla geçerken gol sesi çıkmadı. Devre 0-0 berabere sonuçlandı. 2. devreye baskılı başlayan Keçiörengücü 50. dakikada Erdi'nin attığı golle öne geçti. Bu dakikadan sonra skoru koruyan maçı kazandı.

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