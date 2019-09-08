A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra maçının beklediğinden zor geçtiğini söyledi. Tecrübeli hoca, "Futbol ilginç bir oyun ve sürprizlere açık. Oyun akıcılığı ve hızlı oynamada sıkıntımız vardı. Her türlü organizasyonu denedik ama çok telaşlı oynadık" dedi.
HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI
Beraberliğin tarihi bir rezalet olabileceğini söyleyen Güneş, "Hatalarımız da vardı ama herkes elinden geleni yaptı. Hatalarımız da vardı. Zor bir galibiyet elde ettik" ifadesini kullandı.
GOL GECİKİNCE DİRENÇLERİ ARTTI
Golün gecikmesinin rakibin direncini artırdığını söyleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Eğer karşılaşma 0-0 bitseydi tarihi bir ayıp olurdu" diye konuştu.
SEYİRCİYE TEŞEKKÜR EDERİM
Seyirciye teşekkür eden Güneş, "Artı ve eksilerimizi biliyoruz. Moldova ile oynayacağımız maça kadar bunları gidereceğiz" dedi.
MİLLİLER ÇOK BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI
Milli Takım Andorra'yı zor da olsa mağlup ederek altın değerinde 3 puan aldı. Futbolcularımız gol sonrasında çok b üyük bir sevinç yaşadı.
7 AVRUPALI OYUNCU İLK 11'DE YER ALDI
Şenol Güneş'in dün sahaya sürdüğü 11'deki 7 isim Avrupa'da Türk futbolunu temsil eden futbolculardan oluştu. 4 isim ise Süper Lig'den yer aldı.
MİLLİ TAKIM AVERAJLA 2'NCİ
A Milli Takım Andorra'yı zor da olsa mağlup etti. Takımımız bu skordan sonra averajla da olsa ikinci sırada yer aldı.
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YUSUF YAZICI KORKUTTU
Türkiye-Andorra maçına 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, ilk yarıda yüzüne arka arkaya darbeler aldı.
HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI
Beraberliğin tarihi bir rezalet olabileceğini söyleyen Güneş, "Hatalarımız da vardı ama herkes elinden geleni yaptı. Hatalarımız da vardı. Zor bir galibiyet elde ettik" ifadesini kullandı.
GOL GECİKİNCE DİRENÇLERİ ARTTI
Golün gecikmesinin rakibin direncini artırdığını söyleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Eğer karşılaşma 0-0 bitseydi tarihi bir ayıp olurdu" diye konuştu.
SEYİRCİYE TEŞEKKÜR EDERİM
Seyirciye teşekkür eden Güneş, "Artı ve eksilerimizi biliyoruz. Moldova ile oynayacağımız maça kadar bunları gidereceğiz" dedi.
MİLLİLER ÇOK BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI
Milli Takım Andorra'yı zor da olsa mağlup ederek altın değerinde 3 puan aldı. Futbolcularımız gol sonrasında çok b üyük bir sevinç yaşadı.
7 AVRUPALI OYUNCU İLK 11'DE YER ALDI
Şenol Güneş'in dün sahaya sürdüğü 11'deki 7 isim Avrupa'da Türk futbolunu temsil eden futbolculardan oluştu. 4 isim ise Süper Lig'den yer aldı.
MİLLİ TAKIM AVERAJLA 2'NCİ
A Milli Takım Andorra'yı zor da olsa mağlup etti. Takımımız bu skordan sonra averajla da olsa ikinci sırada yer aldı.
,
YUSUF YAZICI KORKUTTU
Türkiye-Andorra maçına 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, ilk yarıda yüzüne arka arkaya darbeler aldı.
Kaşı açılan milli yıldız, 24. dakikada saha kenarına gelerek kaşına pens atıldı.
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