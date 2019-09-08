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'nda finale yükseldi

A Milliler, Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Polonya’yı yenerek finale yükseldi... Sultanlar, bugün saat 19.30’da ile finalde mücadele edecek...

Helal sana Sultanım
2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Filenin Sultanları, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.

3. SETTE BOCALADIK
Karşılaşmaya taraftarlarımızın desteğiyle çok iyi başlayan Sultanlar ilk seti 25-17, ikinci seti de 25-16 kazandı. Bir sonraki sette ise bocaladık. Bu sette rakibin hücumlarına karşılık veremeyen, hücumda da rakip savunmayı geçemeyen seti 25-14 kaybetti. Polonya setlerde durumu 2-1'e getirdi.



MUHTEŞEM ÜÇLÜ
4. sette ise gerçek kimliğimize döndük. Ebrar ve Hande'nin üst üste smaçları ve rakibin hücumdaki hatalarıyla skor 17-13 oldu. Kübra da bu ikiliye destek verince seti 23-17 önde tamamladık ve finale kaldık. Finalde bugün ile karşılaşacağız. Polonya ise saat 17.00'de önünde bronz madalya mücadelesi verecek.



EDA: GÜN BİZİM GÜNÜMÜZ!
Voleybol 'ın kaptanıw, "16 yıl sonra finaldeyiz. Buna inanamıyorum. Ülkemizi temsil ediyor olmaktan dolayı çok gurur duyuyoruz. Bu bizim günümüz" dedi.

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