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Sözleşmesi donduruluyor

 son lerden sonra yabancı kontenjanını doldurunca 'ye bildirilecek listede sıkıntı doğdu. Son anda 'ya transferi olmayan 'in sözleşmesinin dondurulmasına karar verildi.

Sözleşmesi donduruluyor
Galatasaray son lerden sonra yabancı kontenjanını doldurunca 'ye bildirilecek listede sıkıntı doğdu. Son anda 'ya transferi olmayan 'in sözleşmesinin dondurulmasına karar verildi.

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