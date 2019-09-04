Sözleşmesi donduruluyor

Galatasaray son transferlerden sonra yabancı kontenjanını doldurunca TFF'ye bildirilecek listede sıkıntı doğdu. Son anda Kasımpaşa'ya transferi olmayan Linnes'in sözleşmesinin dondurulmasına karar verildi.
Galatasaray son transferlerden sonra yabancı kontenjanını doldurunca TFF'ye bildirilecek listede sıkıntı doğdu. Son anda Kasımpaşa'ya transferi olmayan Linnes'in sözleşmesinin dondurulmasına karar verildi.
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