

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, Sarı-Kırmızılı ekipteki ilk antrenmanına dün akşam çıktı. İdman öncesi teknik direktör Fatih Terim'le kısa bir görüşme yapan Kolombiyalı golcüye takım arkadaşları sıcak bir karşılama gerçekleştirdi. idmanda yeni transferlerden Mario Lemina ve Taylan Antalyalı da yer aldı. Salondaki çalışmanın ardından idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri sonrası tamamlandı.

Radamel Falcao dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla G.Saray taraftarına teşekkür etti. Kolombiyalı, "Şimdi çalışma zamanı" ifadelerini kullandı.