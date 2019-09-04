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’e kulüp aranıyor

’da dönemi kapanmasına rağmen ve ’de hala transferin sürmesi için yönetimin ümitlerini artırdı.

Lens’e kulüp aranıyor
Beşiktaş'ta Lens'in takımdan ayrılma ihtimali hala devam ediyor. 'da dönemi resmen kapansa da ve 'de transferin bitmesine 1 ay olması yönetimin umatlarını iyice artırdı.

NEGREDO ÖRNEĞİ
Geçtiğimiz sezon Alvaro Negredo'yu da Avrupa'da transfer döneminin bitmesinden 2 hafta sonra satan yönetim Lens için yapılacak teklifleri masaya yatıracak ve Hollandalı oyuncuyu göndermeye çalışacak.

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