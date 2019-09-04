Lens’e kulüp aranıyor

Beşiktaş'ta Lens'in takımdan ayrılma ihtimali hala devam ediyor. Avrupa'da transfer dönemi resmen kapansa da Katar ve BAE'de transferin bitmesine 1 ay olması yönetimin umatlarını iyice artırdı.
NEGREDO ÖRNEĞİ
Geçtiğimiz sezon Alvaro Negredo'yu da Avrupa'da transfer döneminin bitmesinden 2 hafta sonra satan yönetim Lens için yapılacak teklifleri masaya yatıracak ve Hollandalı oyuncuyu göndermeye çalışacak.
NEGREDO ÖRNEĞİ
Geçtiğimiz sezon Alvaro Negredo'yu da Avrupa'da transfer döneminin bitmesinden 2 hafta sonra satan yönetim Lens için yapılacak teklifleri masaya yatıracak ve Hollandalı oyuncuyu göndermeye çalışacak.
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