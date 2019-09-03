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Son Kartal Abdoulay Diaby! transferi Diaby ile kapattı

Siyah-Beyazlılar, ’dan kanat oyuncusu Diaby’i kiralık olarak renklerine kattı. Portekiz basını 28 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonun ise 5 milyon Euro olduğunu yazdı...

Son Kartal Abdoulay Diaby
Beşiktaş'ta yönetim forvet arayışlarına odaklanmasına rağmen bir anda tercihini sağ kanat oyuncusundan kullandı. Yönetim Portekiz'in Sporting Lizbon takımında oynayan Diaby'i 1 yıllığına kiraladı.

​ÖNCE SAĞLIK KONTROLÜ YAPILDI
Fransız futbolcu dün 'a geldikten sonra önce sağlık kontrolünden geçti. Ardından kendisini lı yapan imzayı attı. Diaby sağ kanadın dışında forvette de oynuyor.



44 MAÇTA 7 GOL 8 ASİST
Geçtiğimiz sezon Lizbon formasıyla 44 karşılaşmaya çıkan 28 yaşında Mali asıllı Fransız futbolcu geçtiğimiz sezon 7 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi.

​OPSİYONU 5 MİLYON EURO
Portekiz basını Diaby'nin satın alma opsiyonunun 5 milyon Euro olduğunu yazdı. Fransız yıldız ise, "Beşiktaş'ta büyük hedeflerim var. Buraya geldiğimiz için mutluyum" ifadesini kullandı.

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