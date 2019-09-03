Beşiktaş'ta yönetim forvet arayışlarına odaklanmasına rağmen bir anda tercihini sağ kanat oyuncusundan kullandı. Yönetim Portekiz'in Sporting Lizbon takımında oynayan Diaby'i 1 yıllığına kiraladı.
ÖNCE SAĞLIK KONTROLÜ YAPILDI
Fransız futbolcu dün İstanbul'a geldikten sonra önce sağlık kontrolünden geçti. Ardından kendisini Beşiktaşlı yapan imzayı attı. Diaby sağ kanadın dışında forvette de oynuyor.
44 MAÇTA 7 GOL 8 ASİST
Geçtiğimiz sezon Lizbon formasıyla 44 karşılaşmaya çıkan 28 yaşında Mali asıllı Fransız futbolcu geçtiğimiz sezon 7 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi.
OPSİYONU 5 MİLYON EURO
Portekiz basını Diaby'nin satın alma opsiyonunun 5 milyon Euro olduğunu yazdı. Fransız yıldız ise, "Beşiktaş'ta büyük hedeflerim var. Buraya geldiğimiz için mutluyum" ifadesini kullandı.
ÖNCE SAĞLIK KONTROLÜ YAPILDI
Fransız futbolcu dün İstanbul'a geldikten sonra önce sağlık kontrolünden geçti. Ardından kendisini Beşiktaşlı yapan imzayı attı. Diaby sağ kanadın dışında forvette de oynuyor.
44 MAÇTA 7 GOL 8 ASİST
Geçtiğimiz sezon Lizbon formasıyla 44 karşılaşmaya çıkan 28 yaşında Mali asıllı Fransız futbolcu geçtiğimiz sezon 7 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi.
OPSİYONU 5 MİLYON EURO
Portekiz basını Diaby'nin satın alma opsiyonunun 5 milyon Euro olduğunu yazdı. Fransız yıldız ise, "Beşiktaş'ta büyük hedeflerim var. Buraya geldiğimiz için mutluyum" ifadesini kullandı.
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