Arda’dan büyük fedakarlık

Başakşehir'in milli oyuncusu Arda Turan yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gittiğini duyurdu. Başakşehir tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Arda Turan büyük bir fedakarlık örneği göstererek yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gitti. Arda Turan'ın bu davranışı örnek niteliğindedir. Kendisine teşekkür ediyoruz" dendi.
- Spor
- 03.09.2019
- Gazete
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