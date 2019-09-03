Arda’dan büyük fedakarlık Başakşehirli oyuncu yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gitti.

Başakşehir'in milli oyuncusu Arda Turan yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gittiğini duyurdu. Başakşehir tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Arda Turan büyük bir fedakarlık örneği göstererek yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gitti. Arda Turan'ın bu davranışı örnek niteliğindedir. Kendisine teşekkür ediyoruz" dendi.