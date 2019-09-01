Fenerbahçe uzun süredir yoğun mesai harcadığı yıldız futbolcu Luiz Gustavo'yu kadrosuna kattı.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf sonrası 32 yaşındaki futbolcunun İstanbul'da olduğu ortaya çıktı. Luiz Gustavo'nun Trabzonspor maçını Kadıköy Ülker Stadı'nda locadan takip edeceği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin başarılı bir operasyonla İstanbul'a getirdiği oyuncunun forması da sosyal medyada paylaşıldı.