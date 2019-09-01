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  • Son Güncelleme: 01.09.2019 19:48

Son dakika: 'nin yeni transferi Gustavo 'a geldi!

uzun süredir yoğun mesai harcadığı yıldız futbolcu 'yu kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı Luiz Gustavo 'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi!

uzun süredir yoğun mesai harcadığı yıldız futbolcu 'yu kadrosuna kattı.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf sonrası 32 yaşındaki futbolcunun 'da olduğu ortaya çıktı. Luiz Gustavo'nun maçını Kadıköy Ülker Stadı'nda locadan takip edeceği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin başarılı bir operasyonla İstanbul'a getirdiği oyuncunun forması da sosyal medyada paylaşıldı.

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