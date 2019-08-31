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  • Son Güncelleme: 31.08.2019 20:24

Son dakika: 'da!

, Kolombiyalı golcü oyuncu inde mutlu sona ulaştı. ekibi Monaco ile her konuda anlaşma sağladı.

'da yılan hikayesine dönen i mutlu sonla bitti. A Spor'un son dakika haberine göre Fransız ekibi Monaco ile her konuda anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılı kurmaylar yıldız golcü ile her konuda anlaşma sağlamış ancak oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Monaco'yu bir türlü ikna edememişti. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Monaco kulübü ile Galatasaray Radamel Falcao'nun transferi konusunda her konuda anlaşma sağladı.

AHMET BULUT'TAN FALCAO PAYLAŞIMI
Galatasaray'ın Falcao transferini sonuçlandırması için yetki verdiği menajer Ahmet Bulut, transferin müjdesini paylaştığı bu fotoğrafta verdi.


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