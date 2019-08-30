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Michael Seri’ye 2 maç ceza geldi

maçında gören 'ye tarafından 2 maç ceza geldi... Bu akşam maçında forma giyemeyecek olan Fildişili yıldız, haftaya önünde de görev yapamayacak.

Michael Seri’ye 2 maç ceza geldi
Konyaspor maçında gören Jean Michael Seri'ye PFDK tarafından 2 maç ceza geldi... Bu akşam Kayserispor maçında forma giyemeyecek olan Fildişili yıldız, haftaya Kasımpaşa önünde de görev yapamayacak.

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