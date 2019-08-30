Michael Seri’ye 2 maç ceza geldi

Konyaspor maçında kırmızı kart gören Jean Michael Seri'ye PFDK tarafından 2 maç ceza geldi... Bu akşam Kayserispor maçında forma giyemeyecek olan Fildişili yıldız, haftaya Kasımpaşa önünde de görev yapamayacak. Konyaspor maçında kırmızı kart gören Jean Michael Seri'ye PFDK tarafından 2 maç ceza geldi... Bu akşam Kayserispor maçında forma giyemeyecek olan Fildişili yıldız, haftaya Kasımpaşa önünde de görev yapamayacak.
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