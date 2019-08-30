Vedat Muriç'e alternatif arayan Fenerbahçe, tecrübeli golcü Mevlüt Erdinç'in transferini bitirdi... Sarı-Lacivertliler, Başakşehir'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki golcüyle yıllık 1.2 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. Golcü oyuncunun bugün Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Sarı- Lacivertliler'in transferini bitirdiği Mevlüt için ezeli rakibi Galatasaray da devreye girmişti. Ancak Fenerbahçe yönetimi, Mevlüt'e yıllık 1.2 milyon Euro önererek, deneyimli oyuncuyu ikna etmeyi başardı.
- Spor
- 30.08.2019
- Gazete
Fenerbahçe Mevlüt Erdiç'i bitiriyor
Sarı-Lacivertliler, Başakşehir’den ayrılan ve bonservisi elinde olmayan golcü oyuncu ile 1.2 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.
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