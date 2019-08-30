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Hatem Ben 'ya kavuşmak üzere

ve ’dan da teklifler alan Hatem Ben ’ya en iyi teklif ’den geldi. Fransız yıldız yıllık 2.8 milyon ’ya imza atmak üzere.

Adım adım Ben Arfa
Yaklaşık 3 yıldır ismi Fenerbahçe ile yazılıp çizilen Hatem Ben Arfa çubuklu formayı giymeye hiç bu kadar yaklaşmamıştı. Bonservisi elinde olan Fas asıllı Fransız 10 numaraya Fenerbahçe 2+1 yıllık teklif bulundu. Teklif edilen garanti ücretin ise yıllık 2.8 milyon Euro olduğu öğrenildi. Bu rakama bonuslar dahil değil.



KALİTESİ TARTIŞILMAZ BİR İSİM
İspanyol ve İtalyan takımlarından da teklif aldığı bildirilen Ben Arfa'ya en cazip teklifin Fenerbahçe'den geldiği ve müjdeli haberin her an gelebileceği öğrenildi. 32 yaşındaki yıldız oyuncu forvet arkasında oynuyor.

HER AN KAP BİLDİRİSİ GELEBİLİR
F.Bahçe'nin Ben Arfa transferini açıklamak için Zajc'ın başka bir takıma satılmasının kesinleşmesini beklediği de iddialar arasında. Daha önce Premier Lig'de de oynayan Ben Arfa 15 kez Fransa Milli Takım forması giydi.



TAM 3 YILDIR FENER PEŞİNDE
son 3 yıldır her fırsatta Ben 'ya teklifte bulundu. Bu kez olacak gibi.

RENNES'TE İYİ BİR SEZON GEÇİRDİ
Geçen sezon Rennes'de 35'i ilk 11 olmak üzere 41 resmi maç oynayan Ben Arfa iyi bir sezon geçirdi. Toplamda 9 gol ve 6 asist yaptı

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