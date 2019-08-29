Son dakika haberi... Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Portekizli yıldız Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 17 numaralı formayı giyecek olan Quaresma'nın yarın oynanacak olan Ankaragücü maçında forma giymesi bekleniyor.

BAŞKAN VEKİLİ AÇIKLAMIŞTI​

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Quaresma ile anlaştıklarını, transferin gerçekleşmesi için oyuncunun Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshetmesini beklediklerini söylemişti.

Öksüz, "Biz Quaresma ile anlaştık. Beşiktaş ile sözleşmesini feshederse, transfer bugün gerçekleşecek. Kulübüyle işlemlerini bitirir bitirmez kadromuza dahil olacak." ifadelerini kullanmıştı.