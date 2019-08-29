Maç başı 3 milyon!

Fenerbahçe’nin dün yollarını ayırdığı Kameni, 11 maça çıktı. Kmaerunlu kaleci maç başına 3.2 milyon lira kazandı... Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, F.Bahçe'den servet kazanarak ayrıldı. Tecrüeli kaleci, Sarı-Lacivertliler'de 11 maçta görev aldı. Yaklaşık 6 milyon Euro kazandı. Maç başına ise 3.2 milyon liraya oynadı.
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