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3 milyon!

’nin dün yollarını ayırdığı , 11 maça çıktı. Kmaerunlu kaleci na 3.2 milyon lira kazandı...

Maç başı 3 milyon!
Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, F.Bahçe'den servet kazanarak ayrıldı. Tecrüeli kaleci, Sarı-Lacivertliler'de 11 maçta görev aldı. Yaklaşık 6 milyon Euro kazandı. na ise 3.2 milyon liraya oynadı.

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