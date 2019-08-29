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'de forvete son aday Llorente

Teknik Direktörü ’ın onay verdiği ’nin menajeriyle temasa geçen Comolli Shick’ten gelecek yanıta göre adımları atacak.

Son aday Llorente
Vedat Muriç'in müthiş sezon başlangıcına rağmen zorlu maratonu düşünerek bir forvet daha almak isteyen Fenerbahçe'de adaylar artıyor... Roma formasını giyen Patrik Shick ile masada olan Sarı-Lacivertli yönetim, Fernando Llorente'ye de kancayı attı.

COMOLLI RESMİ TEKLİF YAPTI
Tottenham Hotspur ile sözleşmesini feshederek boşa çıkan 34 yaşındaki İspanyol yıldızın menajeriyle temasa geçen Damien Comolli'nin resmi teklif yaptığı öğrenildi.



YARINA KADAR NETLEŞECEK
Llorente'ye İspanya'dan iki takımın daha talip olduğu ancak en cazip teklifin Fenerbahçe'den geldiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun menajeri yarına kadar kararı iletecek.

GEÇEN SEZON 5 GOL ATTI
'in arkasında yedek kalan Llorente geçen sezon 5 gol atmayı başardı.



SHICK HALA İLK SIRADA!
Ancak hem Ersun Yanal hem de Comolli'nin ilk adayı halen Shick... Eğer Çekyalı yıldızın transferinden sonuç alınamazsa Llorente'ye imza attırılması planlanıyor.

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