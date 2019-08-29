Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman, AEK maçı öncesi konuştu. Karaman, "Ben asla büyük konuşmam. Uzun vadeli bir şeyin sözünü vermem. Hiç hayal peşinde koşmadım. Bizim işimiz sadece çalışmak. Biz yarın (bugün) Trabzonspor tarihinin en önemli maçına bakacağız, sonra lig maçımıza bakacağız" dedi. Ünal hoca, "Sturridge takım halinde olsun bireysel olsun yaptığı antrenmanlarda zorlanmalar yaşadı. Belli ki boşta iken kafası karışıkmış" diye konuştu.
- Spor
- 29.08.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.