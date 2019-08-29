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Asla büyük konuşmam

, maçı öncesinde “Ben asla büyük konuşmam... Uzun vadeli bir şeyin sözünü vermem. Yarın (bugün) tarihimizin en önemli maçın açıkacağız” dedi.

Asla büyük konuşmam
Trabzonspor'un hocası , maçı öncesi konuştu. Karaman, "Ben asla büyük konuşmam. Uzun vadeli bir şeyin sözünü vermem. Hiç hayal peşinde koşmadım. Bizim işimiz sadece çalışmak. Biz yarın (bugün) tarihinin en önemli maçına bakacağız, sonra lig maçımıza bakacağız" dedi. Ünal hoca, "Sturridge takım halinde olsun bireysel olsun yaptığı antrenmanlarda zorlanmalar yaşadı. Belli ki boşta iken kafası karışıkmış" diye konuştu.

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