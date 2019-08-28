Merih Demiral’a 32 milyon Euro

Kısa süre önce Sassuolo'dan 18 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer olan Merih Demiral'ın ismi bu kez de Milan ile anılıyor... İtalyan basınından yer alan haberlere göre Milan, milli futbolcumuzun transferi için Juventus'la resmen masaya oturdu. Milan'ın Merih için 32 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. Pazarlıklar yoğun şekilde sürüyor.
- Spor
- 28.08.2019
- Gazete
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