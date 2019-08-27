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  • 27.08.2019 16:42
  • Son Güncelleme: 27.08.2019 16:42

? 2019 2020 1. transfer ve tescil dönemi ne zaman kapanıyor?

Transfer döneminde son viraja girildi. TFF'nin açıkladığı takvime göre, 2019-2020 yaz transfer döneminin bitmesine kısa süre kaldı. Galatasaray'da Falcao transferi heyecanla beklenirken, transfer döneminin ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki, ? 2019 2020 1. transfer ve tescil dönemi ne zaman kapanıyor?

Transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Spor Toto Süper Lig'de heyecan başladı. Ligin üçüncü hafta maçları için takımlar hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray'da Falcao sesleri yankılanırken yılan hikayesine dönen transferin ne zaman tamamlanacağı merak ediliyor. Bu nedenle transfer sezonunun ne zaman biteceği günün en çok aranılanları arasında. Peki, transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2019 2020 1. transfer ve tescil dönemi ne zaman kapanıyor? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 futbol sezonunda 1. transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran 2019 tarihinde başlayıp, 2 Eylül 2019 tarihinde bitecek.

2. transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE CEMİL USTA SEZONU

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 27 Haziran'da gerçekleştirdiği toplantıda 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi.

Spor Toto Süper Lig, önceki sezonlarda Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan Süleyman Seba (2014-2015), Hasan Doğan (2015-2016), Turgay Şeren (2016-2017), İlhan Cavcav (2017-2018) ve Lefter Küçükandonyadis (2018-2019) gibi unutulmaz isimler anısına düzenlenmişti.

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