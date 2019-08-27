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  • 27.08.2019 15:41
  • Son Güncelleme: 27.08.2019 15:41

maçı ne zaman, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçı saat kaçta?

- maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara çıkabilmek için play-off turunu geçmesi gereken Trabzonspor ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak avantaj yakalamıştı. Peki, UEFA Avrupa Ligi play off turu Trabzonspor - AEK rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor-AEK maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - AEK maçına saatler kaldı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Karadeniz ekibi, Yunanistan temsilcisi AEK'yı eleyerek gruplara çıkmak istiyor. Turun ilk karşılaşması Trabzonspor'un 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Rövanş maçı heyecanla bekleniyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi play off turu Trabzonspor - AEK rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

TRABZONSPOR - AEK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor ile AEK karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - AEK maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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