Trabzonspor - AEK maçına saatler kaldı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Karadeniz ekibi, Yunanistan temsilcisi AEK'yı eleyerek gruplara çıkmak istiyor. Turun ilk karşılaşması Trabzonspor'un 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Rövanş maçı heyecanla bekleniyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi play off turu Trabzonspor - AEK rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

TRABZONSPOR - AEK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor ile AEK karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - AEK maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.