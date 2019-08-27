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  • 27.08.2019 14:58
  • Son Güncelleme: 27.08.2019 15:01

Son dakika: i transferini resmen duyurdu

Son dakika haberine göre bonservisi elinde bulunan Fransız stoper i transferini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada anlaşmanın 1+1 yıllık olduğu açıklandı.

Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu

Kulübü, Fransız savunma oyuncusu i ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Resmi açıklama şöyle;
"Kulübümüz, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile anlaşma sağladı. Deneyimli stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.

Adil Rami'ye Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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