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Mehmet Topal Başakşehir’de
FENERBAHÇE ile sözleşmesini fesheden ve uzun bir süredir ismi Galatasaray ile anılan Mehmet Topal'ın yeni adresi belli oldu... Tecrübeli futbolcu, Başakşehir'le anlaşma sağladı. Dün sağlık kontrolünden geçen Mehmet Topal 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Kısa süre önce İspanyol kulübü Celta Vigo'dan da teklif alan Topal'ın Başakşehir'de 1 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.

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