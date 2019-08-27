Bileği bükülmüyor

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, rakiplerine geçit vermiyor. En son geçen sezon 26 Şubat'ta Ümraniyespor'a Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda 3-1 mağlup olan bordo- mavililer, sonrasında oynadığı 20 maçta yenilgi yüzü görmedi.
HİÇBİR KATEGORİDE YENİLMEDİ
Fırtına, geçen sezon Ümraniye maçının ardından ligde 11 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, bu sezon hazırlık, Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere 9 maç oynadı.
TRABZON'A İSTİKRAR GELDİ...
4 hazırlık maçında sahadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet, 1 beraberlik, Süper Lig'de de 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Böylelikle Trabzonspor, bu sezon 9 maçta 6 beraberlik, 3 galibiyet yaşadı.
HİÇBİR KATEGORİDE YENİLMEDİ
Fırtına, geçen sezon Ümraniye maçının ardından ligde 11 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, bu sezon hazırlık, Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere 9 maç oynadı.
TRABZON'A İSTİKRAR GELDİ...
4 hazırlık maçında sahadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet, 1 beraberlik, Süper Lig'de de 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Böylelikle Trabzonspor, bu sezon 9 maçta 6 beraberlik, 3 galibiyet yaşadı.
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