Yusuf formaya göz kırptı

Yeni Malatyaspor maçında oyuna sonradan giren genç oyuncu Yusuf Sarı, Pereira'ya yaptığı asistle dikkatleri çekti. Genç oyuncunun AEK ile perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi maçında formayı alacağı bildirildi. Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman, 1 Eylül'deki Fenerbahçe maçı dolayısıyla kadroda rotasyon yapmayı planlıyor.
- Spor
- 27.08.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.