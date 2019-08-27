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Yusuf formaya göz kırptı

Yusuf formaya göz kırptı
Yeni Malatyaspor maçında oyuna sonradan giren genç oyuncu Yusuf Sarı, Pereira'ya yaptığı asistle dikkatleri çekti. Genç oyuncunun AEK ile perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi maçında formayı alacağı bildirildi. 'un hocası Ünal Karaman, 1 Eylül'deki maçı dolayısıyla kadroda rotasyon yapmayı planlıyor.

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