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imzayı attı

Sağlık kontrolünden geçen kendisini 1+1 yıllığına Feenrbahçeli yapan sözleşmeye imza attı. Fransız stoperin derbisinde oynaması beklenmiyor.

Pazar günü İstanbul'a gelen Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 1+1 yıllığına Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imza attı.

SAĞLIK RAPORU BEKLENDİ
İmza için sağlık kontrolünün sonucunu bekleyen yönetimi her şeyin olumlu gitmesinin ardından Fransız futbolcuyu kulübe çağırdı ve hazırlanan sözleşmeye imza attırdı.

BONSERVİS ÜCRETİ YOK...
Adil Rami için bonservis ücreti ödenmeyecek. Aralık ayında 34 yaşına basacak olan tecrübeli stoper 2016 Avrupa Şampiyonası'nda ilk 11'de forma giyerken, 2018 Dünya Kupası'nda şampiyon Fransa'nın geniş kadrosunda yer aldı.

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