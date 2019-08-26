Dün Adil Rami ile stoper mevkini güçlendiren F.Bahçe, Gustavo transferine ise çok yaklaştı. Brezilyalı ön libero ile anlaşma sağlayan F.Bahçe, Marsilya kulübü ile de anlaşmanın eşiğine geldi. Resmi açıklama her an gelebilir.
MAKAS ÇOK DARALDI
FFP anlaşması gereği 6.5 milyon Euro bonservis bedeli kullanma hakkı olan Fenerbahçe, bu rakamın 5.5 milyonunu Marsilya'ya teklif etti. Marsilya ise 6 milyon Euro ile 2 milyon bonus istedi.
BU HAFTA İÇİNDE BEKLENİ
Her iki kulübün teklif ve talepleri arasındaki makas iyice daralırken Gustavo'nun hafta içinde İstanbul'a gelmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Bu transferde bir taşla 3 kuş vurulacak.
ÖN LİBERO, STOPER, SOL BEK
Gerçek mevkisi ön libero olan Luiz Gustavo, aynı zamanda sol stoper ve sol bek mevkilerinde de forma giyebiliyor. Gustavo, 40 kez Brezilya Milli Takım forması giydi.
MAKAS ÇOK DARALDI
FFP anlaşması gereği 6.5 milyon Euro bonservis bedeli kullanma hakkı olan Fenerbahçe, bu rakamın 5.5 milyonunu Marsilya'ya teklif etti. Marsilya ise 6 milyon Euro ile 2 milyon bonus istedi.
BU HAFTA İÇİNDE BEKLENİ
Her iki kulübün teklif ve talepleri arasındaki makas iyice daralırken Gustavo'nun hafta içinde İstanbul'a gelmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Bu transferde bir taşla 3 kuş vurulacak.
ÖN LİBERO, STOPER, SOL BEK
Gerçek mevkisi ön libero olan Luiz Gustavo, aynı zamanda sol stoper ve sol bek mevkilerinde de forma giyebiliyor. Gustavo, 40 kez Brezilya Milli Takım forması giydi.
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