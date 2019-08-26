Adil Rami Fenerbahçe’de

Yaz transfer sezonunun bitimine 1 hafta kala Fenerbahçe, stoper bölgesine son takviyesini yaptı. Sarı- Lacivertliler dün Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'yi İstanbul'a getirdi. Bonservisi elinde olan Rami bugün gerçekleşecek olan sağlık kontrollerinin ardından Sarı-Lacivertliler'le 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
F.BAHÇE İÇİN SABIRSIZLANIYORUM
İstanbul'a geldikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan deneyimli savunmacı, "Kadıköy'deki müthiş atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum. İnşallah yarın (bugün) Fenerbahçe'ye imzayı atacağım. Takımım için savaşacağım. Büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım ve bu yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Rami, dünyaca ünlü eski model Pamela Anderson ile ilişksine bir süre önce son vermişti.
F.BAHÇE İÇİN SABIRSIZLANIYORUM
İstanbul'a geldikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan deneyimli savunmacı, "Kadıköy'deki müthiş atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum. İnşallah yarın (bugün) Fenerbahçe'ye imzayı atacağım. Takımım için savaşacağım. Büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım ve bu yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Rami, dünyaca ünlü eski model Pamela Anderson ile ilişksine bir süre önce son vermişti.
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