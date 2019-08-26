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, anlaşma sağladığı ’yi ’a getirdi. Bugün yapılacak sağlık kontrolü sonrası imzalar atılacak...

Adil Rami Fenerbahçe’de
Yaz transfer sezonunun bitimine 1 hafta kala Fenerbahçe, stoper bölgesine son takviyesini yaptı. Sarı- Lacivertliler dün Fransız savunma oyuncusu 'yi 'a getirdi. Bonservisi elinde olan Rami bugün gerçekleşecek olan sağlık kontrollerinin ardından Sarı-Lacivertliler'le 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

F.BAHÇE İÇİN SABIRSIZLANIYORUM
İstanbul'a geldikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan deneyimli savunmacı, "Kadıköy'deki müthiş atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum. İnşallah yarın (bugün) Fenerbahçe'ye imzayı atacağım. Takımım için savaşacağım. Büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım ve bu yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Rami, dünyaca ünlü eski model ile ilişksine bir süre önce son vermişti.

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