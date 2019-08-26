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Harika çocuk Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu ligdeki 2 maçta da skora direkt katkı yaptı. Fener taraftarı sanal alemde Ferdi’nin 11’de oynaması gerektiğini haykırdı.

Harika çocuk Ferdi Kadıoğlu
Gazişehir maçında 78. dakikada oyuna girmesine rağmen gol atan, Başakşenir karşısında da Gary Rodrigues'in yerine 55. dakikada oyuna girip 90+3'te Nabil Dirar'a asist yapan Ferdi Kadıoğlu, Sarı-Lacivertli taraftarları tek kelime ile büyüledi. Fenerbahçeli taraftarlar, "Zaten geç oynatılmaya başlandı. Oynadığı her dakikanın hakkını veriyor. Bu çocuk ilk 11'de oynamalı" görüşünde birleştiler.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU
Taraftarlar Ferdi Kadıoğlu için "Harika çocuk" ifadesini de kullandılar.

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