VE Trabzonspor, Daniel Sturridge'e kavuşuyor... Bordo-Mavililer çok uzun süredir peşinde olduğu İngiliz forveti sonunda ikna etmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta ailesini Trabzon'a gönderen Sturridge'in yapılan son görüşmede sunulan tüm şartları prensipte kabul ettiği öğrenildi.

DÜN AKŞAM İSTANBUL'A GELDİ

29 yaşındaki forvet oyuncusu dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. İngiliz golcü bugün Trabzonsporlu yöneticilerle son detayları görüşecek ve ardından transfer resmiyete dökülecek.



Sturridge dün akşam İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncuya Trabzonspor Başkan Yardımcısı Sertaç Güven eşlik etti.

MONACO'NUN TEKLİFİ AZ GELDİ

BU arada Falcao'nun yerine forvet arayan Monaco'nun Sturridge'e 1+1 yıllık teklif yaptığı fakat İngiliz yıldızın kabul etmediği belirlendi. Tecrübeli futbolcunun hem sözleşme süresi hem de yıllık ücreti beğenmediği belirtiliyor.