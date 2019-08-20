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Ve 'a geldi! Sturridge 'yu reddetti 'u seçti

’nun 1+1 yıllık teklifini geri çeviren Sturridge , yönetimiyle bugün son detayları görüşecek. 29 yaşındaki yıldızla sözleşme imzalanması an meselesi...

Monaco’yu reddetti Trabzon’u seçti

VE Trabzonspor, Daniel Sturridge'e kavuşuyor... Bordo-Mavililer çok uzun süredir peşinde olduğu İngiliz forveti sonunda ikna etmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta ailesini Trabzon'a gönderen Sturridge'in yapılan son görüşmede sunulan tüm şartları prensipte kabul ettiği öğrenildi.

DÜN AKŞAM İSTANBUL'A GELDİ
29 yaşındaki forvet oyuncusu dün akşam saatlerinde 'a geldi. İngiliz golcü bugün lu yöneticilerle son detayları görüşecek ve ardından transfer resmiyete dökülecek.


Sturridge dün akşam İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncuya Trabzonspor Başkan Yardımcısı Sertaç Güven eşlik etti.

MONACO'NUN TEKLİFİ AZ GELDİ
BU arada Falcao'nun yerine forvet arayan Monaco'nun Sturridge'e 1+1 yıllık teklif yaptığı fakat İngiliz yıldızın kabul etmediği belirlendi. Tecrübeli futbolcunun hem sözleşme süresi hem de yıllık ücreti beğenmediği belirtiliyor.

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