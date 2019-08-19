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  • 19.08.2019 23:58
  • Son Güncelleme: 19.08.2019 23:58

için 'a geldi

'un i için bir süredir görüşme halinde olduğu yıldız futbolcu , 'a geldi. Trabzonspor'un transferi uzun uğraşlar verdiği Sturridge'in ailesi, geçtiğimiz günlerde Trabzon'a gelerek bordo-mavililerin 3. öne eleme turunda oynadıkları maçını tribünden takip etmişlerdi


çalışmalarını sürdüren 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavilililerin transfer gündemindeki bir numaralı isim olan , 'a geldi. Yıldız futbolcunun Trabzon'a geçerek bordo-mavili yetkililerle görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

AİLESİ TRABZON'A GELMİŞTİ
Trabzonspor'un transferi uzun uğraşlar verdiği Sturridge'in ailesi, geçtiğimiz günlerde Trabzon'a gelerek bordo-mavililerin 3. öne eleme turunda oynadıkları maçını tribünden takip etmişlerdi. Yıldız futbolcunun ailesi, görüşmenin ardından Trabzonspor yönetimine transfer için olumlu yanıt vermişti

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