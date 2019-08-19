CANLI | Fenerbahçe - Gazişehir FK

Süper Lig 'in ilk haftasında evinde lige yeni yükselen Gazişehir Gaziantep ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Kruse, Muriqi



KARŞILAŞMADAN NOTLAR

Geride kalan sezonu tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirerek 46 puanla şampiyon Galatasaray'ın 23 puan gerisinde 6. sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezona iyi başlamayı hedefliyor. Kadrosunda önemli değişikliklere giden ve şu ana kadar 9 transfer yapan Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Hasan Ali Kaldırım sezonun ilk haftasında forma giyemeyecek.? Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında Ülker Stadı'nda 19 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

KADIKÖY'DE 12 MAÇLIK SERİ

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 12 lig maçını da kaybetmedi. Taraftarı önünde en son 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü'ne kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 27 lig maçına çıkan Yanal, 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.