Trabzonspor'un bir süredir görüşme halinde olduğu yıldız futbolcu Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavilililerin transfer gündemindeki bir numaralı isim olan Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi. Peki, Daniel Sturridge kimdir? Daniel Sturridge kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte kariyeri...

DANİEL STURRİDGE KİMDİR?

Daniel Andre Sturridge 1 Eylül 1989'da doğmuştur. Birmingham'da doğan Sturridge Coventry City'ye gitmeden önce dört yılını Aston Villa altyapısında geçirmiştir. 2003 yılında Manchester City altyapısına transfer olmuştur. City'de gelişimini sürdürmüş ve iki kez FA Youth Cup finalinde oynamıştır. A takımla ilk prtofesyonel maçına 2007-08 sezonunda çıkmıştır.