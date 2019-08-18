Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!

Süper Lig 'in ilk haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. 21.45'te başlayacak ve Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Sosa, Obi Mikel, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Sörloth

KARŞILAŞMADAN NOTLAR

İki takımın ligde oynadığı 20 maçın 9'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 33 kez havalandırırken, Kasımpaşa 27 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DA DENGE

İstanbul'da iki takım arasında oynanan 10 maçta taraflar üstünlük sağlayamadı. İki takım da sahadan üçer kez galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, bu maçlarda 18 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.? Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.

Teknik direktör Kemal Özdeş'le yeniden anlaşan Kasımpaşa'da yeni transferler Mustafa Pektemek, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Fatih Öztürk ile Jorge Fernandes görev verilmesi durumunda ilk kez bir resmi maçta lacivert-beyazlı formayı giyecek.

Süper Lig'de Kasımpaşa geçen sezonu 14, Trabzonspor ise 4. sırada tamamlamıştı.

Geçen sezon iki takım arasında Trabzon'da yapılan maçı Trabzonspor 4-2 kazanmış, İstanbul'daki mücadele 2-2 sona ermişti.