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  • 18.08.2019 20:47
  • Son Güncelleme: 18.08.2019 20:47

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!

Trabzonspor, 'in ilk haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. 21.45'te başlayacak. Mücadelede Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu. Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
'in ilk haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. 21.45'te başlayacak ve Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.



İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Sosa, Obi Mikel, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Sörloth

KARŞILAŞMADAN NOTLAR
İki takımın ligde oynadığı 20 maçın 9'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 33 kez havalandırırken, Kasımpaşa 27 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DA DENGE
İstanbul'da iki takım arasında oynanan 10 maçta taraflar üstünlük sağlayamadı. İki takım da sahadan üçer kez galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, bu maçlarda 18 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.? Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.

Teknik direktör Kemal Özdeş'le yeniden anlaşan Kasımpaşa'da yeni transferler Mustafa Pektemek, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Fatih Öztürk ile Jorge Fernandes görev verilmesi durumunda ilk kez bir resmi maçta lacivert-beyazlı formayı giyecek.

Süper Lig'de Kasımpaşa geçen sezonu 14, Trabzonspor ise 4. sırada tamamlamıştı.

Geçen sezon iki takım arasında Trabzon'da yapılan maçı Trabzonspor 4-2 kazanmış, İstanbul'daki mücadele 2-2 sona ermişti.

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