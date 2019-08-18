Son dakika: Derbi kanlı bitti! Katliam gibi maçta 3 ölü, 12 yaralı!

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'daki derbi istenmeyen görüntülere sahne oldu. Olimpia ile Motagua arasındaki maç öncesi saha içi ve dışında taraftarlar arasında olaylar çıktı. 3 taraftar yaşamını yitirirken; 10 kişi de yaralandı.