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  • 18.08.2019 19:09
  • Son Güncelleme: 18.08.2019 19:09

Son dakika: Derbi kanlı bitti! Katliam gibi maçta 3 ölü, 12 yaralı!

'ın başkenti Tegucigalpa'daki derbi istenmeyen görüntülere sahne oldu. Olimpia ile Motagua arasındaki maç öncesi saha içi ve dışında taraftarlar arasında . 3 taraftar yaşamını yitirirken; 10 kişi de yaralandı.

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'daki derbi istenmeyen görüntülere sahne oldu. Olimpia ile Motagua arasındaki maç öncesi saha içi ve dışında taraftarlar arasında olaylar çıktı. 3 taraftar yaşamını yitirirken; 10 kişi de yaralandı.

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