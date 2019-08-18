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  • 18.08.2019 19:22
  • Son Güncelleme: 18.08.2019 21:30

Konya'da sessiz gece | 0 - 0 Ankaragücü Maç sonucu

'in ilk haftasında ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadele düzeyi yüksek karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İki takımda sezona birer puanla başladı.

Konya'da sessiz gece

Cemil Usta sezonunun ilk hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 'in ilk haftasında 'un Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta gol sesi çıkmadı ve her iki tarafta sahadan birer puanla ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada MKE Ankaragücü savunmasına çarpan topu penaltı noktası yakınında önünde bulan Ömer Ali'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

21. dakikada Erdon Daci'nin pasında ceza sahasın içinde topla buluşan Milosevic'in yerden şutu kaleci Korcan'da kaldı.

31. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Skubic'in sert şutunu kaleci Korcan güçlükle kornere çeldi.



İKİNCİ YARI
48. dakikada Aydın Karabulut'un ceza sahası içinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

55. dakikada Milosevic'in sağ kanattan sert şutunda, kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

84. dakikada Canteros'un ara pasına hareketlenen Orgill'in sert şutunda top üstten auta gitti.

88. dakikada Skubic'in pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Mücahit Can Akçay'ın şutunda, top kaleci Korcan Çelikay'dan oyun sahasına döndü.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

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