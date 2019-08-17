ASLAN'a büyük şok... Şampiyon Galatasaray 2019-20 sezonunun açılış maçında ligin yeni takımı Denizlispor'a deplasmanda 2-0 yenildi. 3. dakikada Jimmy Durmaz'ın çizgi üzerinden çevirdiği topta Diagne'nin şutunu kaleci Stackhowiak uzaklaştırdı.
STACKHOWİAK DEVLEŞTİ
25. dakikada Diagne ceza sahasında yerde kaldı. VAR uyarısı sonrası penaltı kararı çıktı. Topun gerisine geçen Selçuk İnan'ın vuruşunda Stackhowiak penaltıyı çıkardı.
RECEP'İN ŞUTU DİREKTE
32. dakikada Recep Niyaz'ın sağ çaprazdan şutu direkten geri geldi. 43. dakikada Marcao ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. Galatasaray böylece 10 kişi kaldı.
RODALLEGA SKORU BELİRLEDİ
75. dakikada Denizlispor öne geçti... Ceza sahası dışından çok düzgün bir vuruş yapan Recep Niyaz ağları sarstı: 1-0. 90. dakikada Rodallega skoru belirledi: 2-0.
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