Denizlispor ile Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun açılış maçında karşılaştı. Son şampiyon Galatasaray deplasmanda Denizlispor'a 2-0 mağlup olarak sezona mağlubiyetle başladı.
9 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Denizlispor ilk maçında galibiyetle tanışırken Galatasaray 7 sezon sonra ilk hafta maçı kaybetti.
Ev sahibi Denizlispor'a 3 puanı getiren gollleri Recep Niyaz ve Rodallega kaydetti.
GALATASARAY PENALTI KAÇIRDI
Galatasaray'da Selçuk İnan 29. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Stachowiak'ı geçemedi.
Marcao ise 35 ve 44. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla son şampiyon Galatasaray sezona puansız başladı. Yukatel Denizlispor ise Süper Lig serüvenini 3 puanla açtı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Aissati, Zeki Yavru (Dk. 82 Mehmet Akyüz), Murawski, Barrow (Dk. 85 Mbamba), Recep Niyaz (Dk. 90+3 Mustafa Yumlu), Rodallega
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Jimmy Durmaz (Dk. 64 Emre Mor), Seri (Dk. 46 Donk), Selçuk İnan, Babel, Belhanda, Diagne (Dk. 72 Ahmet Çalık)
Goller: Dk. 75 Recep Niyaz, Dk. 90+4 Rodallega (Yukatel Denizlispor)
Kırmızı kart: Dk. 43 Marcao (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 26 Oğuz Yılmaz, Dk. 28 Tiago Lopes, Dk. 45+5 Zeki Yavru, Dk. 90+2 Sapunaru (Yukatel Denizlispor), Dk. 28 Babel, Dk. 69 Mariano, Dk. 77 Belhanda (Galatasaray)
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