Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 16.08.2019 19:24
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 22:51

Denizlispor 2-0 | MAÇ SONU

'de Trabzonspor'un "Dozer" lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 sezonunun ilk maçında Denizlispor'a konuk olan  rakibine 2-0 mağlup oldu. 9 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Denizlispor ilk maçında galibiyetle tanışırken Galatasaray 7 sezon sonra ilk hafta maçı kaybetti.

Galatasaray'dan kötü başlangıç!

Denizlispor ile Cemil Usta Sezonu'nun açılış maçında karşılaştı. Son şampiyon Galatasaray deplasmanda Denizlispor'a 2-0 mağlup olarak sezona mağlubiyetle başladı.

9 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Denizlispor ilk maçında galibiyetle tanışırken Galatasaray 7 sezon sonra ilk hafta maçı kaybetti.

Ev sahibi Denizlispor'a 3 puanı getiren gollleri Recep Niyaz ve Rodallega kaydetti.

GALATASARAY PENALTI KAÇIRDI
Galatasaray'da Selçuk İnan 29. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Stachowiak'ı geçemedi.

Marcao ise 35 ve 44. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla son şampiyon Galatasaray sezona puansız başladı. ise Süper Lig serüvenini 3 puanla açtı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Aissati, Zeki Yavru (Dk. 82 Mehmet Akyüz), Murawski, Barrow (Dk. 85 Mbamba), Recep Niyaz (Dk. 90+3 Mustafa Yumlu), Rodallega

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Jimmy Durmaz (Dk. 64 Emre Mor), Seri (Dk. 46 Donk), Selçuk İnan, Babel, Belhanda, Diagne (Dk. 72 Ahmet Çalık)

Goller: Dk. 75 Recep Niyaz, Dk. 90+4 Rodallega (Yukatel Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 43 Marcao (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 26 Oğuz Yılmaz, Dk. 28 Tiago Lopes, Dk. 45+5 Zeki Yavru, Dk. 90+2 Sapunaru (Yukatel Denizlispor), Dk. 28 Babel, Dk. 69 Mariano, Dk. 77 Belhanda (Galatasaray)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriDenizlispor 2-0 Galatasaray | MAÇ SONU
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri