Haberde, Fenerbahçe'nin Lazio'ya kiralama ve 4 Milyon Euro'luk satın alma opsiyonu teklifinde bulunduğunu ancak başkent ekibinin anlaşmaya satın alma zorunluluğu eklemek istediğinin de detayı verildi.
19 MAÇTA FORMA GİYDİ
Geçen sezon 7.5 Milyon Euro bonservis ile Real Betis'ten Lazio'ya gelen 25 yaşındaki Durmisi, İtalyan ekibinin formasını 19 maçta terletti.
ADI BEŞİKTAŞ İLE DE ANILDI
Arnavutluk asıllı Danimarkalı sol bek Riza Durmisi'nin adı daha önce Beşiktaş'la da anılmıştı.
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